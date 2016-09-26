ننشر أسماء وأعمار 75 من ضحايا مركب رشيد بعد تسليم جثامينهم لذويهم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالبحيرة جهودها لانتشال باقى ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية التى غرقت يوم الأربعاء الماضى، قبالة سواحل رشيد، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.

وتم انتشال 169 جثة وتم تسليم 75 منهم لذويهم وباقى 94 جثة مودع منها 64 بمشارح مستشفيات البحيرة و30 جثة مودعة بمستشفيات الإسكندرية وكفر الشيخ.

الجثث التى تم تسليمها لذويها هى: "زياد مسعد عبد الرؤوف النجار 14 سنة، البحيرة، ومحمد صبحى عرفة عبد الرؤف الديب 19 سنة، البحيرة، ومحمد عادل على الله ملوحة 14 سنة، الغربية، ومحمد السيد أمين ابو السعود 19 سنة، الغربية، ومحمد إسماعيل أبو الخير 18 سنة، البحيرة، ومحمد إبراهيم سليمان أحمد شلبى 15 سنة الغربية، وخالد فتحى محمد 17 سنة الشرقية، ورضا محمد عبده أبو حامد 18 سنة كفر الشيخ، وأحمد محمد إبراهيم 19 سنة مطوبس كفر الشيخ، وحمدى محمد حسين 19 سنة الشرقية، ومحمد مبروك الحاج سالم 24 سنة الغربيه، وخالد عبد العزيز أحمد أحمد الأعصر 24 سنة الشرقية.

والمصطفى رمضان مصطفى إبراهيم 20 سنة القليوبية، وباسم على حسنين 24 سنة كفر الشيخ، وجابر أحمد جابر بكر 20 سنة البحيرة، وهشام نادى السيد 24 سنة دلنجات البحيرة، ومحمد السيد عبد الرحمن 24 سنة، الشرقية، وحمدى مبارك محمد رزق 22 سنة، كفر الشيخ، ومايكل كمال داود 25سنة أسيوط،و هلال هلال الطيبانى 19سنة، كفر الشيخ".

و حسام حسن خضر 25 سنة الفيوم، وهيثم محمد ظاهر 23 سنة مطوبس كفر الشيخ، ومحمد هلال إسماعيل غنيم 18 سنة مطوبس كفر الشيخ، ومحمد عادل عيس محمد القصاص 20 سنة الغربية، وفوزى رزق عيس محمد القصاص 25 سنة الغربية، ومحمد عبد الحميد عبد العاطى 18سنة كفر الشيخ"

ومحمد أبو الريش محمد شرف 19 سنة – كفر الشيخ، ومحمد عبد الظاهر محمد حسن 23 سنة الشرقية، واسلام محمد عبد الستار 17 سنة الغربية، وعلى جمال على محمد منصور 33 سنة الشرقية، واحمد محمد حميده 17 سنة – كفر الشيخ، وحسن مصطفى احمد محمد احمد 22 سنة الغربية، وإيهاب شوكت بدوى 16 سنة الغربية، وطارق جلال محمد محمود 17 سنة البحيرة، وحسن محمد مهنى 15 سنة البحيرة، ووجدى حمادة السعيد دنيا 17 سنة الغربية"

و"نادر أحمد السيد عليوة 24 سنة الشرقية، ونورهان جمال فتحى 20 سنة البحيرة،ومحمد ميسرة محمد العزب 17 سنة الغربية،ونشوى محمد خميس الغول 17 سنة البحيرة،وحبيبة بدر عمر عبد الحافظ 2.5 سنة الشرقية، ومحمد شعبان السيد العيصى 16 سنة البحيرة، وغادة فتحى عبد الحميد منصور 24 سنة الشرقية، وكريم فهيم على حسان 17 سنة كفر الشيخ، وصدقى السيد صدقى عبد الودود 17 سنة الإسكندرية، ومحمود رمضان جودة 18 سنة الشرقية".

ومحمود ناصر عبد الستار نصر 18 سنة الشرقيه،وعبد الله ابراهيم عبد الله 17 سنة الشرقيه،وفاطمة بدر محمد عبد الحافظ خليل 2 سنة الشرقيه، وحنين بدر عبد الحافظ 4 سنين الشرقية، ومحمد رفعت محمود الحماقى 16 سنه الغربيه، ويوسف محمد إسماعيل ١٣سنة غربيه،والمتولى محمد المتولى الجمال 35 سنه غربيه، ومحمد المتولى المتولى الجمال ٩سنوات – غربيه،وميادة على جمال محمد – 4 سنوات قليوبية،وأمير اشرف حميدة عبد العليم 17سنة – الفيوم،وعطيات أحمد سيد أحمد 23 سنه الشرقية"

وفؤاد السيد محمد الشيخ 17 سنه البحيرة،وابراهيم كمال كامل كركر 17 سنه المنوفية،وفوزى عبد الله نصر 30 سنه الغربية،ومحمد ابراهيم حسن 35 سنه الغربية، و عمر محمد عرفة – 18سنة الإسكندرية، ومحمد عصام سمير 16 سنة – المنوفية، ونشأت مرزوق أيوب 26 سنة – أسيوط، وجلال أحمد الزغبى 17 سنة الغربية، ومحمد طارق محمد ابو السعود 17 سنة القليوبية، ومحمد سعد عبد العظيم 28 سنة الغربية، وصابر على سعد نحلة 18 سنة غربية، وعثمان محمد على عثمان 16 سنة أسيوط، وشريف محمد سيد سليمان 15 سنة شرقية، وأحمد السيد إبراهيم محمود 12 سنة الشرقية، ومحمد عاطف هنداوى 16 سنة الغربية، وأدهم متولى محمد 2.5 سنه – الشرقية، إبراهيم محمد ابو النجا 17 سنه – كفر الشيخ، وعلى صلاح شحاتة محمد 24 سنة الفيوم.