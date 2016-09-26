النائب العام يرسل للقضاء الأعلى الجزء الأخير من الحركة القضائية خلال ساعات

قال مصدر قضائى مطلع إن المستشار نبيل صادق النائب العام، سيرسل خلال ساعات الجزء الثالث من الحركة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى، تمهيدا لاعتمادها من قبل المجلس وصدور قرار جمهورى بها.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الجزء الثالث من الحركة يضم نقل وترقية أعضاء النيابة العامة والمحامين العموميين، وهو الجزء الأخير من الحركة القضائية للعام القضائى 2016/ 2017.

وتابع المصدر أنه من المتوقع أن يناقش المجلس برئاسة المستشار مصطفى شفيق الجزء الثالث من الحركة القضائية فى اجتماعه بداية الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن المجلس لازال يفحص التظلمات المقدمة من القضاة على الجزء الثانى من الحركة القضائية، والذى تضمن ترقية 1000 قاض بمختلف المحاكم.

كان مجلس القضاء الأعلى قد وافق على مشروع الجزء الثانى من الحركة، والمتضمن ترقية 500 عضو من الهيئة القضائية، من درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة ب، إلى درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة أ، كذلك ترقية 500 آخرين من درجة "قاض" إلى درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة ب.