ساركوزي يرغب بفوز هيلاري كلينتون في الانتخابات الأمريكية

أعرب الرئيس الفرنسي السابق والمرشح للانتخابات التمهيدية اليمينية للرئاسة نيكولا ساركوزي اليوم الاثنين عن رغبته في فوز هيلاري كلينتون على منافسها دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية وذلك قبل ساعات على أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين للبيت الأبيض.

ورداً على سؤال حول المقارنة المنتظمة بينه وبين ترامب، قال ساركوزي “أعتقد أنه بالنسبة للذين يقومون بذلك، هذا ليس إطراء. لكن في حال فاز ترامب فستتم مقارنتي به بشكل أقل. لكنني أرغب في فوز هيلاري كلينتون”، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف “هذا ليس شأني، لست أمريكياً لكنني عملت مع هيلاري كلينتون وتمكنت من معرفة أنه يمكن الوثوق بها وأنها تتحلى بالشجاعة. وفي نهاية المطاف إذا كان دونالد ترامب الفائز، فليكن”.

وساركوزي مرشح للانتخابات التمهيدية لحزبه “الجمهوريين” التي ستجري في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني).

وبين أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2017، أبدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن فقط دعمها لدونالد ترامب.

ويتواجه ترامب وكلينتون اليوم الإثنين في أول مناظرة تلفزيونية بينهما يرتقب أن تستقطب عشرات ملايين المشاهدين الأمريكيين.

وأظهرت آخر استطلاعات الرأي ان كلينتون وترامب متعادلان تقريباً مع 46% للمرشحة الديموقراطية و44% لترامب في منافسة تشمل مرشحين آخرين غير بارزين.