وزير التخطيط ورئيس الاستثمار يشاركون بمنتدى العلاقات العامة Narrative PR Summit



> تحت عنوان “دور الإستثمار فى صناعة المحتوى وخلق صورة ذهنية إيجابية للدول” تدور حلقة نقاشية مهمة بالمنتدى الدولى للعلاقات العامة والإعلام فى مصر تحت إسم Narrative PR Summit الذي تنظمه شركة CC Plus للأستشارات الإعلامية في 28 سبتمبر 2016، بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة كلية تجارة وإدارة أعمال.

ويشارك في الحلقة كل من الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والأعلام بمجلس النواب، وائل الفخراني عضو منتدب ونائب الرئيس لشركة كريم مصر وأندرو بون، المدير الإقليمي «Hill & Knowlton» الشرق الأوسط وأفريقيا، ويدير الحلقة النقاشية لمياء كامل، المدير التنفيذي لشركة CC Plus للأستشارات الإعلامية.

وأكدت لمياء كامل المدير التنفيذي لشركة Cc Plus للأستشارات الإعلامية المنظمة للمنتدى، أن الحلقة النقاشية تهدف إلى توضيح كيفية أن يكون لمصر صورة ذهنية إيجابية في سوق الأستثمار، والترويج لذلك من خلال وسائل الإعلام والعلاقات العامة، حتى يكون هناك تواصلا إيجابيا مع المستثمر الأجنبي.

وأشارت إلى أن الصورة الذهنية للدول تكتسب أهمية، من خلال تأثيرها في الرأي العام الخارجي، مؤكدة أننا نواجه مشكلة تتعلق بالصورة الذهنية او كيفية تصنيف الدولة والذى يعتمد على وسائل الإعلام الغربية .

وأشارت إلى أن مصر تعرضت خلال السنوات الأخيرة لبعض التحديات الأقتصادية و التى كان من شأنها التأثير فى تصنيفها كدولة جاذبة للسياحة أو للأستثمار، وهو ما يتطلب تدخل أو لعب دور أكبر من قبل العلاقات العامة والإعلام لتوضيح الصورة بشكل صحيح على المستوى الخارجي، وهذا الأمر لا يتم بشكل تلقائي، فلابد أن يكون منظما ومخططا له، بعد إجراء الدراسات اللازمة، لكيفية التأثير في المجتمعات الخارجية وإيصال الصورة السليمة عن مصر.

وأضافت لمياء كامل، أن الجلسة النقاشية سوف تسلط الضوء أيضا على محاولات البعض تشويه الصورة الذهنية لمصر، وكيفية مواجهتها، و أشارت كامل أن الجلسة سوف يليها توصيات هامة سوف يتم كتابتها بعد المنتدى وإطلاع الجهات المسئولة عليها.