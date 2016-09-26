24 لاعبًا فى قائمة منتخب الشباب لمعسكر أكتوبر المقبل

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب الشباب، بقيادة معتمد جمال، أن المنتخب سيدخل معسكرًا مغلقًا لمدة أسبوع، إعتبارًا من أول أكتوبر المقبل بأحد فنادق مدينة نصر.

من جانبه قال عادل محفوظ، المدير الإدارى لمنتخب الشباب مواليد 1997، إن الجهاز الفنى إختار 24 لاعبًا لدخول المعسكر وهم: محمد عصام الغندور وأحمد حمدى وعمرو السعداوى وأكرم توفيق وأحمد رمضان وكريم وليد “الأهلى”، وأحمد سيد عبد البديع “الزمالك”، وعمر وائل “الشرقية”، ومصطفى محمود “طلائع الجيش”، وأسامة جلال وأحمد مصطفى وناصر ماهر “بتروجت”، ومحمد هانى “المقاولون العرب”، ومدحت إبراهيم “غزل المحلة”، ومصطفى فرماوى “مصر المقاصة”، وطلبة محمد طلبة “جمهورية شبين”، ومحمود مرعى ومصطفى عبد الرسول ومحمود محبوب وبسام وليد وعمر مرموش “وادى دجلة” وعمر رجب ومصطفى محمد أحمد “الداخلية” وعمر حبشى “طنطا”.