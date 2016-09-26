رياك مشار: رئيس جنوب السودان يريد “دولة عرقية”

اتهم نائب رئيس جنوب السودان السابق، رياك مشار، رئيس البلاد، سلفا كير، بالرغبة في تحويل البلاد إلى “دولة عرقية” لقبائل الدينكا التي ينتمي لها.

كما اتهم بيان مشار، الذي حصلت عليه وكالة الأسوشيتد برس، الحكومة بدفع الجماعات العرقية إلى القتال.

ينتمي مشار إلى قبائل النوير. وأثارت الحرب الأهلية، التي اندلعت في ديسمبر 2013 بين أنصار كير ومشار، توترات عرقية لفترة طويلة.

وأدلى مشار يوم السبت بأول بيان سياسي له منذ فراره من جنوب السودان في أغسطس، ودعا إلى المقاومة المسلحة للحكومة.

ويوجد مشار في السودان الآن، ويقول أحد رفاقه إن مشار غير مسموح له بالتحدث علنا وفقا لشروط إقامته.

وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.