رئيس «العربية للتصنيع» والملحق العسكري الإسباني يبحثان تبادل الخبرات

التقى الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مع رئيس التعاون العسكري والعلاقات الدولية لوزارة الدفاع الإسبانية، والملحق العسكري بسفارة إسبانيا بالقاهرة، لبحث فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك.

جاء اللقاء السالف، لتعزيز التعاون القائم بين الهيئة العربية للتصنيع، وإسبانيا في العديد من المجالات الصناعية العسكرية والمدنية .

وأشاد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالخبرة الإسبانية في العديد من مجالات الصناعة، وتميزها من خلال مشروعات مشتركة بين الجانبين.

وصرح الفريق عبد العزيز، بأنه تم بحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات من الناحية الفنية، معربًا عن أمله في نجاح هذا التعاون وتعميمه على نطاق أوسع.

وأشار رئيس التعاون العسكري والعلاقات الدولية لوزارة الدفاع الإسبانية، إلى أن اللقاء مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع تناول بحث التعاون القائم في العديد من مجالات التعاون، فتح آفاق جديدة، والاستفادة من خبرات وإمكانيات الهيئة التصنيعية المتميزة، مضيفًا “أن المستقبل القريب سيشهد المزيد من أوجه التعاون”.