«النيابة الإدارية» تحيل وقائع فساد الكتاب المدرسي إلى التحقيق

أحال المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، عددًا من وقائع الفساد المرتبطة بالكتاب المدرسي لعدد من النيابات المختلفة، مشددًا على سرعة إنهاء التحقيقات والحزم والردع في الجزاءات الصادرة بشأنها، حسبما أفاد مراسلنا.

جاء قرار الإحالة إثر رصد مركز معلومات النيابة الإدارية، ما تم نشره بأحد المواقع تحت عنوان: “بالمستندات: رئيس قطاع الكتب يتحدى «الهلالي» ويجامل أصحاب المطابع”، حيث جاء في طيات الخبر قيام رئيس قطاع الكتب بإصدار نشرة لأمناء المخازن بقطاع الكتب تتضمن التنبيه عليهم بضرورة تجاهل الكتب المدرسية ذات العيوب المطبعية، مشددًا على استلام الكتب ذات العيوب بحد أدنى 20%، مخالفًا تعليمات الوزير بضرورة خلو الكتاب المدرسي من أي أخطاء مطبعية من شأنها الإخلال بالعملية التعلمية.

وكان رئيس قطاع الكتب، أصدر – في وقت سابق – نشرة تحمل اسم “تعليمات بشأن إعادة تنظيم أعمال استلام المطبوعات الدراسية وفحصها”، طالب فيها موظفيه باستلام الكتب المدرسية التي تم الانتهاء من طباعتها مؤخرًا رغم ما تحمله تلك الكتب من عيوب طباعة تصل إلى نسبة 20% بالمخالفة للعقود المبرمة بين الوزارة والمطابع، والتي خلت من السماح بتلك النسبة التي يصعب معها متابعة الطلاب تحصيل الدروس المدرسية، ورغم تشديد الوزير على رفض الكتب المعيبة، وتحميل صاحب المطبعة غرامة مضاعفة لعدم التزامه ببنود العقود، فضلًا عن تجاهل القطاع تعليمات الوزير بضرورة إرسال عينة عشوائية من الكتب المدرسية لمصلحة الكيمياء، لمطابقة وزن الكتاب بالوزن المسموح به طبقًا للعقود المبرمة بين الوزارة وأصحاب المطابع، وطبقًا لمعايير الجودة التعليمية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

> ورصد مركز معلومات النيابة الإدارية، ما تم نشره بموقع الإلكتروني آخر تحت عنوان:”بالمستندات.. «التعليم» تطبع كتابا للصف الثاني الثانوي مرتين خلال أسبوع”، حيث جاء في طيات الخبر قيام مستشار التربية الخاصة بإصدار أمر بطباعة كتاب التربية الإسلامية للصف الثاني الثانوي للمكفوفين مرتين خلال أسبوع واحد بسبب عدم إدخال التعديلات المقررة على المنهج.

كما تضمن الخبر السالف، أن من بين المستندات التي تم الحصول عليها هي صورة من كشف صادر عن إدارة المخازن التابعة للإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم برقم مسلسل (12 – طباعة 216)، وهي نسخة من كتاب التربية الإسلامية للصف الأول الثانوي – إعادة طبع – بدون تعديل بسعر سبعة وسبعون جنيهًا ونصف للنسخة الواحدة من الكتاب، وفقًا للكشف الصادر عن الإدارة العامة للتكاليف والمقايسات، مسلسل رقم -1- بقيمة إجمالية – ستة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعون جنيه، وتم التوريد للمخازن للمرة الأولى.

> واكتشف مستشار التربية الخاصة – عقب الطباعة بأسبوع والتوريد للمخازن – عدم تنفيذ التعديلات المقررة على كتاب التربية الإسلامية للصف الثاني الثانوي بمدارس الطلاب المكفوفين، وعددها 28 مدرسة بجميع المحافظات، فأرسل مدير عام التكاليف والمقايسات خطابًا آخر إلى مدير عام المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين مرسل به أصول الكتب المراد طباعتها لأول مرة والمعتمدة من مستشار التربية الخاصة بطريقة “برايل” للمكفوفين، ومن بينها بالمسلسل رقم 6 كتاب التربية الدينية الإسلامية للصف الثاني الثانوي بعدد 216 كتابًا، وتم التوريد للمرة الثانية بالمخازن.

كما رصد مركز معلومات النيابة الإدارية، ما نشره موقع الإلكتروني أخر تحت عنوان “إحباط تهريب 3 أطنان كتب مدرسية بأسوان حاول موظفون بيعها في القاهرة”، حيث تضمن الخبر في طياته إحباط الأجهزة الأمنية بأسوان محاولة موظفين وسائق تهريب 3 أطنان من الكتب الدراسية للعام الدراسي الجديد 2016/ 2017، من داخل مخازن مديرية التربية والتعليم بأسوان قبل بيعها في القاهرة.