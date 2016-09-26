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طبيب الأهلي: معلول جاهز لمواجهة وادي دجلة

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طبيب الأهلي: معلول جاهز لمواجهة وادي دجلة طبيب الأهلي: معلول جاهز لمواجهة وادي دجلة

ارشيفية ـ علي معلول

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق جاهز لمواجهة وادي دجلة، في الأسبوع الثالث من منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح “محمود” أن الكدمة التي تعرض لها معلول، في مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالصدر، لن تؤثر على تواجده في قائمة الفريق وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وأوضح أن اللاعب تلقى العلاج اللازم بعد المباراة مباشرة، و شارك بعدها في التدريبات الجماعية وفي تقسيمة الكرة بشكل طبيعي، ولم يشكو من أية مضاعفات، وأنه جاهز تمامًا للمشاركة في المباريات بدون أي مشاكل طبية.

 

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