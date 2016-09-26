دوليو الزمالك من الكونغو لجنوب أفريقيا مباشرة

نورهان فايد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ان يسافر يسافر دوليو الزمالك المنضمين لمنتخب مصر من الكونغو مباشرة الي جنوب أفريقيا استعدادا للمباراة المرتقبة أمام صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا وخوفا عليهم من الارهاق

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الارجنتيني هيكتور كوبر قد ضم 8 لاعبين من الفريق الأبيض لصفوفه في معسكره استعدادا لمباراة الكونغو في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018

ويضم المنتخب من الزمالك كلا من: أحمد الشناوي وعلي جبر وإسلام جمال وأحمد دويدار وطارق حامد وإبراهيم صلاح ومصطفى فتحي وباسم مرسي

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads