"الأُلتراس" يوضح حقيقة اقتحام الأهلي خلال مباراة كرة اليد في بيان رسمي

نورهان فايد

أصدرت مجموعة أُلتراس "أهلاوي" بياناً حول أحداث مباراة الأهلي والجزيرة، بدوري كرة اليد، والتي شهدت القبض على العشرات من المجموعة، بعد رفض النادي حضور جماهيره للقاء.

وجاء نص البيان كما يلي:

"مسرحية جديدة من مسرحيات الداخلية من يوم الجمعة اللي فاتت واحنا بنتفرج على مسرحية وحتى كنا شايفين انها مش مستاهلة مجرد التعليق عليها وقولنا ان ده اكيد تهريج واكيد المسئولين هيتكسفوا من الاتهامات المكتوبة في المحضر.وتابع البيان: "خلينا نقول مبدئيا كدة ماتشات دوري كرة اليد طول السنين اللي فاتت بجمهور وهو الدوري الوحيد اللي بيتلعب بجمهور بشكل رسمي وجمهور الاهلي كل ماتش كرة يد بينسق من قبليها مع رئيس اتحاد كرة اليد شخصيا وده اللي حصل في الماتش ده فبالتالي المشكلة مش عند الجمهور المشكلة عند اي طرف من الاتحاد او النادي او الامن".وأضاف: "بالمناسبة لحد دلوقتي الماتشات بجمهور ومفيش قرار رسمي من الاتحاد المنظم للعبة بيقول كلام غير ده، كلام الاتحاد ملزم للاندية والداخلية في اي مكان في الدنيا وفي مصر بيبقى على حسب المزاج ،، بمعنى ان اتحاد كرة القدم بيلعب الماتشات بدون جمهور والداخلية دايما بتقول انها بتطبق قرار اتحاد كرة القدم طاب لو النادي جه طلب الماتشات بجمهور هل الداخلية هتسمح ولا هتقول الاتحاد المنظم للعبة مانع؟، ده بالظبط اللي حصل ماتجيش تقولي النادي بيطلب عدم تواجد الجمهور في حين ان الاتحاد المنظم للعبة بيسمح . احنا بس مش فاهمين مين في الاخر اللي بيعادي مين؟ ومين اللي بيحاول بكل جهده يبعد الجمهور عن المدرجات ويحاول يخليه يتواجد في الشارع بيجري ورا صحابه المحبوسين ؟؟بس احنا فاهمين كويس مين بيدير موضوع الجمهور في مصر والأشيك ليكم ولشكلكم ان وزارة الداخلية تبقى بتدير اتحادات كرة القدم واليد والسلة عالملأ والمكشوف لان بجد طريقتكم خايبة وشكلكم وحش".وأكمل: "من ضمن الاتهامات محاولة اقتحام النادي وهو الماتش بجمهور وكمان الجمهور ماراحش ناحية النادي والامن كان مانع اي حد في الشارع يعدي من عند الاوبرا . في اتهام تاني بالتجمهر ،، ياعم والله الماتش بجمهور!!!، اتهام كمان بمحاولة الاعتداء على قوات الامن .. طاب مفيش ولا محضر واحد ولا تقرير طبي مثلا باللي تم الاعتداء عليهم ؟!! وفي اتهام بقطع طريق بس لحد دلوقتي لسة محدش يعرف انهي طريق !!بعد الطريقة الخايبة والمفضوحة دي كلها القضية اتحالت لمحاكمة عاجلة بكرة -التلات- للشباب المحبوسين وعددهم ١٩ راجل من جمهور الاهلي محاكمة عاجلة لجمهور كان رايح يحضر ماتش بجمهور ودي طبعا جريمة وجريمة اكبر من جرايم القتل وتجارة المخدرات في بلدنا عشان كدة اتحالت في يومين لمحاكمة عاجلة . مش مكسوفين من نفسكم ومن اللي بتعملوه ؟! خلونا نشوف المسرحية دي اخر فصولها هيكون ايه".

واختتم البيان بجملة: "الحرية للجمهور".

شبكةعيونالإخبارية

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