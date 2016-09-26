أخبار عاجلة

8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

البورصة تربح 1.4 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

Google+ Print
البورصة تربح 1.4 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم البورصة تربح 1.4 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

البورصة المصرية – أرشيفية

صعدت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الاثنين، بدعم من الأسهم القيادية وعلى راسها البنك التجاري الدولي.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة 0.89 % ليسجل 7974.84 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.36 % مسجلا 1327 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.62% ليبلغ مستوى 8001.91 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 1.09 % ليبلغ مستوى 347.7 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.76 % مسجلا 784.37 نقطة.

وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، والعرب للشراء.

وبالنسبة فئات المستثمرين، اتجهت المؤسسات للشراء، والافراد للبيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.4 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 407.1 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 903.4 مليون جنيه.

وأضاف ان المؤشر الثلاثيني مازال يحترم مستوى 7900 نقطة، فكلما قترب منه ظهرت قوة شرائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا