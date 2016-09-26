البورصة تربح 1.4 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

صعدت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الاثنين، بدعم من الأسهم القيادية وعلى راسها البنك التجاري الدولي.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة 0.89 % ليسجل 7974.84 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.36 % مسجلا 1327 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.62% ليبلغ مستوى 8001.91 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 1.09 % ليبلغ مستوى 347.7 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.76 % مسجلا 784.37 نقطة.

وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، والعرب للشراء.

وبالنسبة فئات المستثمرين، اتجهت المؤسسات للشراء، والافراد للبيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.4 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 407.1 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 903.4 مليون جنيه.

وأضاف ان المؤشر الثلاثيني مازال يحترم مستوى 7900 نقطة، فكلما قترب منه ظهرت قوة شرائية.