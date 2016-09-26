حرس الحدود يحبط محاولة تسلل غير شرعي لـ 13 شخصًا إلى ليبيا

أحبطت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، بالاشتراك والأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، اليوم الاثنين، محاولة تسلل 13 شخصا، للحدود المصرية الليبية ودخول الأراضي الليبية بطريقة غير مشروعة، عبر الدروب الصحراوية بنطاق مدينة السلوم وتم ضبطهم حال تواجدهم بمنطقة عسكرية غير مصرح للمدنيين التواجد فيها بدون تصريح.

كان مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري، تلقى إخطارا من قسم شرطة السلوم بضبط 13 متهما، بينهم 5 من المنيا و4 من البحيرة و3 من أسيوط وواحد من بني سويف، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعية في طريقهم إلى الأراضي الليبية عبر دروب الصحراء الغربية بالسلوم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح عسكرية السلوم وجاري العرض على النيابة.