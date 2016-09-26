أخبار عاجلة

8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حرس الحدود يحبط محاولة تسلل غير شرعي لـ 13 شخصًا إلى ليبيا

Google+ Print
حرس الحدود يحبط محاولة تسلل غير شرعي لـ 13 شخصًا إلى ليبيا حرس الحدود يحبط محاولة تسلل غير شرعي لـ 13 شخصًا إلى ليبيا

تسلل – أرشيفية

أحبطت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، بالاشتراك والأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، اليوم الاثنين، محاولة تسلل 13 شخصا، للحدود المصرية الليبية ودخول الأراضي الليبية بطريقة غير مشروعة، عبر الدروب الصحراوية بنطاق مدينة السلوم وتم ضبطهم حال تواجدهم بمنطقة عسكرية غير مصرح للمدنيين التواجد فيها بدون تصريح.

كان مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري، تلقى إخطارا من قسم شرطة السلوم بضبط 13 متهما، بينهم 5 من المنيا و4 من البحيرة و3 من أسيوط وواحد من بني سويف، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعية في طريقهم إلى الأراضي الليبية عبر دروب الصحراء الغربية بالسلوم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح عسكرية السلوم وجاري العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا