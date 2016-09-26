أخبار عاجلة

8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

غدًا.. انقطاع المياه عن المنصورة لمدة 17 ساعة

Google+ Print
غدًا.. انقطاع المياه عن المنصورة لمدة 17 ساعة غدًا.. انقطاع المياه عن المنصورة لمدة 17 ساعة

أرشيفية

كتب:عمرو الحوتي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع مياه الشرب غدًا الثلاثاء، عن مدينة المنصورة وعدد من القرى لمدة 17 ساعة كاملة.

فيما سيتم قطع المياه عن المستشفى العسكري، ومحطة الخلطة الاسفلتية، المحطة العسكرية بالإضافة الى نقطة محولات ميت الصارم ، محولات منية سندوب ، منطقة التجنيد ، مطار شاوه ، قوات امن سندوب ، مصنع الغزل ، مصنع الراتنجات ، عزبة الحلوانى

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ، المواطنين والهيئات والمصالح الحكومية والمستشفيات بتدبير احتياجتهم من مياه الشرب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا