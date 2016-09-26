غدًا.. انقطاع المياه عن المنصورة لمدة 17 ساعة

كتب:عمرو الحوتي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع مياه الشرب غدًا الثلاثاء، عن مدينة المنصورة وعدد من القرى لمدة 17 ساعة كاملة.

فيما سيتم قطع المياه عن المستشفى العسكري، ومحطة الخلطة الاسفلتية، المحطة العسكرية بالإضافة الى نقطة محولات ميت الصارم ، محولات منية سندوب ، منطقة التجنيد ، مطار شاوه ، قوات امن سندوب ، مصنع الغزل ، مصنع الراتنجات ، عزبة الحلوانى

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ، المواطنين والهيئات والمصالح الحكومية والمستشفيات بتدبير احتياجتهم من مياه الشرب