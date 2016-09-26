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إحباط محاولة تسلل 13 شخصًا إلى ليبيا عبر السلوم

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إحباط محاولة تسلل 13 شخصًا إلى ليبيا عبر السلوم إحباط محاولة تسلل 13 شخصًا إلى ليبيا عبر السلوم

أرشيفية

أحبطت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، اليوم الاثنين، محاولة تسلل 13 شخصًا، للحدود المصرية الليبية، ودخول الأراضي الليبية بطريقة غير مشروعة عبر الدروب الصحراوية بنطاق مدينة السلوم.

وتم ضبط المتسللين حال تواجدهم بمنطقة عسكرية غير مصرح للمدنيين التواجد فيها بدون تصريح.

بدأت الواقعة حين تلقى  مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري، إخطارًا من قسم شرطة السلوم بضبط 13 متهمًا، بينهم 5 من المنيا، 4 من البحيرة، 3 من أسيوط، وواحد من بني سويف، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعية في طريقهم إلى الأراضي الليبية عبر دروب الصحراء الغربية بالسلوم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح عسكرية السلوم، وجاري العرض على النيابة.

أ ش أ

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