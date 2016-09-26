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بالصور..محافظ بورسعيد يوجه تعليماته بتكثيف أعمال النظافة أمام المدارس بحي الزهور

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كتب : جمال نوفل

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، توجيهاته إلي رئيس حي الزهور، بتكثيف أعمال النظافة أمام المدارس وجميع الطرق المودية إلي المدارس.

 

مشيرًا إلي أحقية الطالب، أن يسير في شوارع نظيفة وصحية مشددًا علي بدء أعمال النظافة، مبكرًا قبل ذهاب الطلاب إلي المدارس، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ عدد من المدارس بحي الزهور.
> كما وجه المحافظ أنذارًا لأحد المحلات بنطاق الحي، لتعديه علي رصيف المارة وإغلاق الطرق المودية إليه، بشكل يشوة الشكل الجمالي للشارع، ويعيق حركة المواطنيين، وأنذارة بسرعة العمل على ذلك.

 

كما أمر المحافظ بأزالة الأشغالات وعربات الباعة الجائلين، التي تقف في منتصف الطرق وتعيق حركة السيارات والمواطنين.

 

وكان محافظ بورسعيد، قد استجاب لشكاوي أحد المواطنيين، أثناء الجولة بشان انقطاع التيار الكهربائي، بأحدي العمارات السكنية بالحي، بالانتقال إليها ووجه تعليماته علي الفور، إلي رئيس حي الزهور بالتنسيق مع الكهرباء، لسرعة توصيل التيار الكهربائي إلي العمارة.

 

كما أصدر المحافظ تعليماتة إلي جميع روساء الأحياء، بالتعامل بحزم مع جميع المحلات، التي تقوم بألقاء القمامة أمامها وتفعيل القانون عليها مشددًا بأنه لاتهاون في تطبيق القانون علي المخالفين.

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