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تأجيل «مذبحة كرداسة» لـ 17 أكتوبر

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تأجيل «مذبحة كرداسة» لـ 17 أكتوبر تأجيل «مذبحة كرداسة» لـ 17 أكتوبر

أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة إعادة محاكة 156 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة ” لجلسة 17 أكتوبر، مع استمرار حبس المتهمين.

وجاء قرار التأجيل، لغياب الشهود كطلب الدفاع، حسبما أفاد مراسلنا.

قررت المحكمة التأجيل بعد حوالي 5 دقائق من بدء الجلسة، فيما أمرت بسرعة ضبط وإحضار شهود الاثبات 96 ، و79 .

وطلبت المحكمة – خلال الجلسة – من النيابة تقرير مفصل عن إتلاف المباني والممتلكات العامة والخاصة نتيجة واقعة مذبحة كرداسة.

وجهت النيابة العامة، إلى المتهمين ” الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة – التي وقعت في أغسطس 2013 – وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، فضلًا عن شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالميدان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة”.

 

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