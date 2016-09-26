لمرضى السكر.. 7 نصائح احرص على اتباعها للاستمتاع بالعلاقة الجنسية

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض النصائح التى يجب على مريض السكر اتباعها للاستمتاع أثناء ممارسة العلاقة الجنسية وتشمل الآتى:

1.من الضرورى على مريض السكر فحص مستوى السكر فى الدم قبل وبعد ممارسة الجنس، لأن العلاقة الجنسية يمكن فى بعض الأحيان أن تخفض مستواه فى الدم.

2. شرب الكحول وممارسة الجنس يخفضان من مستويات السكر فى الدم، وبالتالى من الضرورى تجنب الاثنين معا إذا كنت شخصا مصابا.

3.من الضرورى استخدام مادة الجيل أثناء الانخراط فى الجماع الجنسى، لأن مرض السكر يسبب جفافا فى المهبل.

4.كما يوصى الخبراء بممارسة الرياضة بشكل يومى، لأنها تزيد من الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء المصابين بمرض السكرى، لذا من الأفضل اختيار تمارين خفيفة للحفاظ على صحتك.

5.إذا كنت تعانى من العجز الجنسى، وتحاول استخدام العلاجات الطبيعية، أو الأدوية، فانتبه أنها قد تتداخل مع مستويات السكر فى الدم، ويمكن أن تتسبب فى آثار جانبية.

6.تناول الأطعمة الطبيعية مثل الخضروات، والفاكهة التى يمكن أن تحسن من تدفق الدم، إذا كنت تعانى من مشاكل فى الانتصاب.

7.من الضرورى التحدث مع طبيبك، والتحدث معه حول المشاكل الجنسية المتعلقة بمرض السكر.