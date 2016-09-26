الشرقية للدخان يحصد المركز الأول في اختراق الضاحية و بطولات المشي

بورسعيد – جمال نوفل:

حقق فريق الشرقية للدخان المركز الأول في بطولة الشركات رقم 49، والمقامة بمدينة بورسعيد في مسابقات اختراق الضاحية لعمومي الرجال، وجاء بعده شركة السكر في المركز الثاني، و بناء القاهرة في المركز الثالث.

و في بطولة السيدات لاختراق الضاحية احتل الشرقية للدخان المركز الأول، و بنك القاهرة في المركز الثاني، كما حصل الشرقية للدخان المركز الاول في بطولة المشي لمسافة 5 كيلو و جاء العامرية في المركز الثاني، وبنك القاهرة في المركز الثالث، وأبو الهول في المركز الرابع.

وفي بطولة المشي تحت 50 سنة لمسافة 4 كيلو تصدر الشرقية للدخان المركز الاول، وهيئة قناة السويس في المركز الثاني و غزل المحلة في المركز الثالت، وأسمنت حلوان في المركز الرابع، و في بطولة الرجال مشي نحن 55 سنة لمسافة 3 كيلو فازايضا الشرقية للدخان ابلمركز الاول و الهنجسة للسيلار المركز الثاني و هيئة قماة السويس في المركز الثالث .