نظرة على الملابس الشتوية في عروض نيويورك

جرت العادة أن يعرض المصمّمون مجموعاتهم قبل نزولها إلى الأسواق بعدّة أشهر. ولكن هذا النظام لم يعد مناسباً لبعض المصمّمين الذين قرروا أن يعرضوا تصميماتهم قبل نزولها في الأسواق مباشرة؛ وذلك يعني أننا شاهدنا أحدث المجموعات الشتوية خلال أسبوع الموضة المقام حالياً في نيويورك.

قدّم المصمم تومي هيلفيغر Tommy Hilfiger مجموعته الشتويّة لعام 2016، بالتعاون مع العارضة الأنيقة ذات الأصول الفلسطينيّة جيجي حديد Gigi Hadid، التي وضعت لمستها العمليّة على التصميمات الجميلة المعروضة فيها، وساهمت في عرضها كذلك، حتى أنها تلقّت التحيّة مع المصمّم هيلفيغر بعد العرض.

أما المصمّم توم فورد Tom Ford ، فبعد أن غاب عن أسبوع الموضة في فبراير الماضي، عاد هذا الموسم بعرض أنيق يضمّ العديد من البدل الرسميّة الجميلة، التي تزيّنت بالأحزمة العريضة ذات التصميمات اللافتة، بالإضافة إلى المعاطف الطويلة والفساتين البراقة التي سلبت لبّ الحضور خلال العرض. وعرض المصمم ثاكون Thakoon ومجموعته الشتويّة على سطح إحدى البنايات المطلّ على مدينة نيويورك بأضوائها اللماعة، وقدّم خلاله مجموعة عصريّة جميلة من الملابس الشتوية والمعاطف الأنيقة، ولا يمكن أن ننسى أشهر المصممين الأمريكيين رالف لورين Ralph Lauren الذي عرض مجموعة شتوية جذابة تحمل تفاصيل مستوحاة من الغرب الأمريكي.

شاهدي معنا أحدث التصميمات الشتويّة، وابحثي عنها في الأسواق مباشرة.