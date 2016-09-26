أنجيلينا جولي في أجمل اطلالاتها على السجادة الحمراء

تعتبر "أنجيلينا جولي" Angelina Jolie واحدة من أشهر النجمات في العالم، كما أنها وزوجها السابق "براد بيت" Brad Pitt شكلا على مدار 10 سنوات الثنائي الأكثر شهرة أيضاً، وخبر انفصالهما منذ عدة أيام كان صدمة حقيقية في الأوساط الفنية حول العالم. واليوم، سنتذكر معاً أجمل إطلالات "أنجيلينا جولي" Angelina Jolie على السجادة الحمراء في فترة ارتباطها بالنجم الأشهر "براد بيت" Brad Pitt.

10 إطلالات أنيقة من نجمات هذا الأسبوع

على مدى 10 سنوات، اختارت النجمة أكثر الإطلالات فخامة وأجمل فساتين السهرة في مختلف المناسبات الهامة، وخياراتها كانت دائماً مدروسة بعناية فائقة، فترتدي ما يناسبها وما يبرز قوامها بأبهى حلة، وذلك من دور أزياء عالمية مثل: دار "فيرساتشي" Versace، "ايلي صعب" Elie Saab، "رالف اند روسو" Ralph&Russo، "جيني باكهام" Jenny Packham وغيرهم.

أما بالنسبة للألوان فغالباً ما تختار "أنجيلينا جولي" Angelina Jolie الألوان الحيادية، إلى جانب الأسود طبعاً، وفي بعض المناسبات نراها في الأقمشة اللامعة أو الأقمشة البراقة.

"أنجيلينا جولي" Angelina Jolie ستبقى أيقونة من أيقونات الموضة والجمال في عصرنا الحالي، وواحدة من أشهر النجمات العالميات بغض النظر عن وجود "براد بيت" Brad Pitt بجانبها أم لا. ومن خلال هذه الصور التي جمعناها لك اليوم، تعرفي أكثر على أناقة هذه النجمة الجميلة.