اكتشفي تفاصيل مجموعة J12 من "شانيل" العصرية الراقية!

على عادتها، لا تتوانى دار "شانيل" Chanel عن تقديم أجمل وأبرز الابتكارات في عالم الموضة، إن من ناحية الملابس، أو الاكسسوارت، أو حتى من ناحية القطع النفيسة بما فيها المجوهرات. واليوم، سنتعرف عن قرب إلى أحد ابتكارات الدار المميزة، إذ جمع هذا الابتكار بين النمط المترف الراقي وبين النمط الشبابي العصري.

مجوهرات تُعيدك إلى مرحلة الطفولة!

إنها مجموعة "جاي ١٢" J12 التي تشكلت من مجموعة من التناقضات، فاتّسمت بالقوة كما بالنعومة، وبالنمط الرياضي الشبابي كما بالنمط الأنثوي المرهف. وقد تمحورت هذه المجموعة حول ساعات اليد التي قدمتها دار "شانيل" Chanel بطرق مختلفة ومبتكرة.

رأينا منها تصميم الساعة ذات السوار الجلدي العريض، أو الساعة التي بدت وكأنّ لها عدة أساور تلتفّ حول المعصم؛ ومنها أيضاً الساعة الخاتم ذات التصميم العصري. وفي أحدث ابتكار، هنالك الساعة مع القفازات الجلدية المقصوصة الأصابع.

واللافت للنظر أنّ في مختلف التصميمات قطر الساعة هو نفسه 19 ملم، وجميع التصميمات مصنوعة من الجلود الطبيعية الفاخرة، فيما العلبة مصنوعة من الذهب الأبيض من عيار 18 قيراطاً ومرصّعة بالألماس. أمّا الأرضيّة فمصنوعة من العقيق الأسود. وفي مختلف التصميمات، زيّنت أساور الساعة بحبّات الألماس أيضاً بطرق مميّزة وناعمة.

إنّها ساعة مليئة بالتناقضات؛ وهذا ما يجعلها ساعة مميّزة جداً ومختلفة من دار "شانيل" Chanel ، ووظيفتها لا تتوقّف عند تقديم الوقت فحسب، بل هي قطعة مجوهرات مبتكرة لهؤلاء النساء اللواتي يقدّرن الفن، ويقدّرن الوقت، ويمتلكن الجرأة للتلاعب به وبأسلوبهن الخاصّ في الموضة.