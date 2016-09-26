القبض على المتهمين بسرقة شقة مدير مول تجارى بالشيخ زايد

تمكنت مباحث الجيزة من كشف هوية المتهمين بسرقة محتويات شقة مدير أحد المولات بالشيخ زايد، حيث تبين أن خفيرا خاصا وعامل وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد كريم فوزى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا من مدير أحد المولات التجارية يفيد باكتشافه تعرض شقته للسرقة، حيث استولى مرتكبو الواقعة على سلسلة ذهبية وشاشتى عرض و"كاسيت".

وبإجراء التحريات تبين أن خفيرا خاصا وعاملا بمغسلة وراء ارتكاب السرقة، وبإعداد كمين لهما تم القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وارشدا عن المسروقات بمسكن المتهم الأول، وضبط بحوزة أحدهما فرد خرطوش، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.