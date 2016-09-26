تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على ربة منزل وعاطل هاربين من 42 حكما قضائيا فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية من ضبط المتهمة "كريمة .م .ح" 32 سنة ربة منزل مطلوب التنفيذ عليها فى 21 حكما قضائيا بعقوبة 21 سنة بتهم "تبديد".

كما تمكنوا من ضبط المتهم "مدكور. ج. م " 40 سنة عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى 21 حكما قضائيا بعقوبة 19 سنة و6 شهور بتهم "تبديد".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهما المحاضر اللازمة بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.