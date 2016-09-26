للحوامل.. 6 أطعمة تمنع اكتئاب ما بعد الولادة

قد تتعرض كثير من السيدات إلى اكتئاب ما بعد الولادة، فإذا كنت حاملاً يتعين عليك معرفة طبيعة المشاكل الصحية التي قد تحدث لك بعد إتمام فترة الحمل، والتي يعد اكتئاب ما بعد الولادة واحدا منها.

ورغم أن الأم تشعر خلال هذه الفترة التي قد تتبع الولادة مباشرة أو حتى بعد بضعة أشهر، بالاكتئاب والقلق لأسباب هرمونية نتيجة التغير في الهرمونات أثناء الحمل، أو نفسية كالخوف من المسؤولية على سبيل المثال، إلا أن التغذية السليمة والطعام الصحي يساهمان في منع حدوث هذه الحالة والتي يعد الغضب واليأس وتقلب المزاج من أهم أعراضها.

وإليكم فيما يلي 6 أطعمة بإمكانها منع وحتى تقليل اكتئاب ما بعد الولادة، بحسب ما نقلته “العربية نت” عن موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة وهي كالآتي:

1 – اللوز

يعد اللوز من الأطعمة التي تعمل على منع اكتئاب ما بعد الولادة، لاحتوائه على أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تعمل على تعزيز مستويات هرمون السيروتونين أو هرمون السعادة في الدماغ.

2 – الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو من الفاكهة التي تحتوي على مواد مضادة للأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تمنع اكتئاب ما بعد الولادة عن طريق تغذية خلايا المخ.

3 – الأسماك

كما تعد الأسماك من الأطعمة الطبيعية لمنع اكتئاب ما بعد الولادة، حيث يحتوي على فيتامينE الذي يعمل على تنظيم الاختلالات الهرمونية.

4 – الموز

يعد الموز أيضاً من الفواكه التي تمنع اكتئاب ما بعد الولادة، لاحتوائه على كميات كبيرة من البوتاسيوم الذي يمنع ويعالج اكتئاب ما بعد الولادة.

5 – جوز الهند

لأنه غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، يساعد جوز الهند وحليب جوز الهند على منع اكتئاب ما بعد الولادة.

6 – السبانخ

تعد السبانخ من الخضراوات التي تمنع اكتئاب ما بعد الولادة، لأنها غنية بالحديد الذي يعزز تدفق الدم إلى الدماغ ويمنع نضوب هرمون السيروتونين من المخ.