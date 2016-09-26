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«مصر للطيران»: تسيير 37 رحلة جوية من السعودية لعودة 8300 حاجًا

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«مصر للطيران»: تسيير 37 رحلة جوية من السعودية لعودة 8300 حاجًا «مصر للطيران»: تسيير 37 رحلة جوية من السعودية لعودة 8300 حاجًا

عودة الحجاج – أرشيفية

صرح صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة تواصل رحلاتها الجوية لإعادة الحُجاج إلى أرض الوطن.

وأضاف مسلم ” من المخطط أن يشهد مطارا جدة والمدينة المنورة – اليوم وغدًا – إقلاع ٣٧ رحلة جوية لعودة ٨٣٠٠ حاجًا إلى مطار القاهرة الدولي وبعض المطارات المصرية”.

كما أضاف – حسبما أفاد مراسلنا – أنه من المقرر أن يغادر اليوم ٢٠ رحلة جوية، بواقع ١١ رحلة جوية من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة لعودة ٢١٠٠ حاجًا من حُجاج قرعة محافظتي الفيوم والجيزة، وحجاج بعثات وزارة الداخلية، وزارة السياحة، حجاج ترانزيت باريس، بانكوك، ونيويورك؛ بالإضافة إلى حجاج شركات السياحة والأفراد، ورحلة خاصة لعودة حجاج مدينة باماكو بمالي، حيث من المقرر أن تصل جميع هذه الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي، فيما عدا رحلة واحدة تصل إلى مطار برج العرب بالإسكندرية.

وقال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران “يشهد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة إقلاع ٩ رحلات جوية تصل 6 منها إلى مطار القاهرة الدولي، فيما تصل رحلتان إلى مطار الأقصر الدولي، ورحلة واحدة إلى مطار أسوان الدولي، وذلك لعودة ما يقرب من ٢٣٠٠ حاجًا من حُجاج قرعة محافظات أسيوط، القاهرة، سوهاج، الإسماعيلية، والأقصر، فضلًأ عن بعثة وزارة الداخلية، وترانزيت أمستردام، باريس، فرانكفورت، لندن وتونس، وحجاج شركات السياحة.

وصرح الطيار شريف عزت، رئيس شركة للطيران للخطوط الجوية، بأنه من المقرر تسيير 17 رحلة جوية غدًا الثلاثاء، لنقل 3900 حاجًا من حُجاج بيت الله، وذلك بواقع 8 رحلات جوية تُقلع من جدة لتصل 7 رحلات منهم إلى مطار القاهرة الدولي، بينما تصل رحلة واحدة إلى مطار برج العرب تنقل 1600 حاجًا من حجاج السياحة، وبعثات وزارات الداخلية، السياحة، والثقافة، فضلًأ عن بعثة الأمن الوطني، وقرعة الجيزة، وشمال سيناء والتنازلات.

وأضاف “تسير الشركة غدًا 9 رحلات جوية من المدينة المنورة بواقع 8 رحلات إلى مطار القاهرة الدولي، ورحلة إلى مطار أسوان، لنقل 2300 حاجًا من حجاج قرعة القاهرة، وترانزيت ميونخ، فرانكفورت، وتضامن المؤسسة، الأوقاف، قرعة الضباط، بعثة وزارة الداخلية، تضامن، وقرعة أسوان”.

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