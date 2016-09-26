السباح خالد شلبي : إنشاء مؤسسة اجتماعية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة الذهنية‎

أكد السباح خالد شلبي، وكيل الاتحاد الانجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعبور المانش، أن الجامعة الأمريكية بالإمارات، ستتولي إنشاء ورعاية مؤسسة أجتماعية في مصر، لرعاية ذوي الأحتياجات الخاصة من القدرات الذهنية، لرعايتهم بعد مرحلة الأسرة، وذلك برئاسة الدكتور مثنى عبدالرازق، رئيس الجامعة.

وأضاف شلبي أن فكرة المؤسسة، قائمة على توفير مكان للعمل وتعليم ذوي القدرات الخاصة الذهنية، مهارات رياضية وحرفية، تساعدهم على الاعتماد على أنفسهم في المستقبل، بعد وفاة الأب والأم أو عدم وجود عائل، لافتًا أنه بعد تعليمهم الحرفي، تتكون شركة لتصدير منتجاتهم، لتكون مصدر دخل لإدارة المشروع.