صور.. إصلاح العطل بمحطة الصرف الصحي بمطاي بالمنيا واستمرار نقل المقلب الوسيط ‎

مراسل«ONA»:

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى بالمنيا، أعمال نقل المقلب الوسيط للقمامة بمطاى البلد الى الظهير الصحراوى الشرقى ،وذلك تنفيذاً لتوجيهات عصام البديوى محافظ المنيا والذى وجه خلال زيارته للمركز بنقل المقلب الى الظهير الصحراوى ودعم المركز بالمعدات اللازمة لنقل المقلب .

كما أعلنت الوحدة المحلية، عن الإنتهاء من إصلاح العطل الموجود في طلمبات السحب بمحطة الصرف الصحي رقم2 بمطاى وتركيب طلمبة جديدة ، وذلك استجابة لشكاوى أهالي قرية ناصر من طفح المجارى داخل المنازل وفى الشوارع.

وقال اللواء ناصر فتحي، رئيس مركز ومدينة مطاى، إنه تم الدفع بعدد من سيارات الكسح بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسحب المياه من خزانات المحطة نظرا لارتفاع منسوب المياه بها والذي أدى إلى ارتفع منسوب المياه بالشوارع والمنازل .

وأضاف، أنه تم عودة منسوب المياه بخزان المحطة إلى منسوبه الطبيعي وتلافى المشكلة نهائياً، مما لاقى إقبالًا ورضا من قبل الأهالي والمواطنين.