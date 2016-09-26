كارثة بيئية وصحية تهدد قرية الجبلاو بقنا.. أحواض الصرف الصحي تختلط بمياه الري

مراسل ONA:

قرية الجبلاو بمحافظة قنا، والتى تبعد 3 كيلو مترات عن مدينة قنا، ويبلغ تعدد سكانها أكثر من 50 ألف نسمة أصبحت تنتظر كارثة بيئية وصحية تهدد حياة الألاف من المواطنين، بسبب وجود أحواض الصرف الصحي التابعة لشركة المياه والصرف الصحى والمقامة على ما يقرب من 4000 فدان بالظهير الصحراوي لقرية الجبلاو، والتي تهدد باختلاط مياه الصرف بالأبار الإرتوازية بالمنطقة مما سيتسبب فى تلف الزراعات ونشر الأمراض إضافة للحشرات الضارة.

أكد محمد أحمد مصطفى أحد أبناء القرية إن قرية الجبلاو وتوابعها تعيش معاناة حقيقية وكارثة بيئية بكل المقاييس بسبب تصريف مياه الصرف الصحي الخاص بمدينة قنا القديمة داخل أحواض صرف على مساحة مقامة على 4000 الاف فدان تقريبا دون أن تمر على محطة المعالجة الرئيسية التابعة لشركة المياه والصرف الصحي بما يهدد حياة الالاف من سكان القرية بالأمراض والأوبئة خاصة التيفود والفشل الكلوي، مشيرا إلى أن الأحواض تبعد 2 كيلومتر عن القرية وموجودة بالظهير الصحراوي رغم أنه من المفترض بعدها عشرات الكيلومترات إضافة إلى أن مستوى الأحواض يبعد حوالى 200 متر من القرية وتتميز بشدة انحدارها مما تنذر بغرق القرية فى حالة حدوث أنهيار لها خاصة وان هناك تسريبات بدأت تظهر من الممر الرملى الخاص بها.



> وأشار محمد سمير أمين حزب مستقبل قنا بمركز قنا أن الأحواض أثرت على التربة بالقرية من خلال تمليحها وتدهور الأرض الزراعية إضافة إلى أنتشار الحشرات الضارة ونشر الأمراض مشيرا أن مساحة الحوض الواحد يبلغ 4 أفدنه وهناك خطة من حانب شركة الصرف لإنشاء أحواض سعه الحوض 12 فدان وتحولت المنطقة إلى بحر من مياة الصرف الصحي الخام دون معالجة إضافة إلى تسرب المياة إلى الأبار الأرتوزاية بالمنطقة مما يهدد الزراعات والمحاصيل الزراعية مطالبا وزير البيئة للتدخل ووقف هذة الكارثة على حسب تعبيره.

> وأضاف عبدالله الجبلاوى أن المنطقة تحولت بالكامل إلى برك كبيرة من مياة الصرف الصحى الغير معالج والخاصة بمدينة قنا القديمة إضافة إلى إصرار مسئولى شركة الصرف الصحى على الإستمرار فى حفر أحواض جديدة بالمنطقة رغم عدم ردم الأحواض القديمة التى لم تجف حتى الأن وأستمرار صرف مياة الصرف بها.



> وطالب سعد عبداللاه موظف وزير البيئة بالتدخل من خلال إصدار تعليماتة لمكتب البيئة بقنا بالتحرك وعمل محاضر لمسئولى شركة الصرف بسبب التلوث البيئى الذى تتعرض له القرية وتهدد الآلاف بالأمراض المعدية والفشل الكلوي خاصة بعد تردد أنباء عن تسربها وأختلاطها بمياة الأبار الأرتوازية.

> من جانبه قال المهندس عبده صالح المديرى التنفيذى لهيئة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا أنه تم وقف صرف مياة الصرف بالأحواض القديمة منذ عامين بهدف تجفيغها وردمها موضحا أنه تم تشغيل الأحواض التابعة للمحطة الميكانيكية التى تم الإنتهاء منها بتكلفة 357 مليون جنيه، والتى تهدف إلى رى 350 فدان بالغمر و 120 بالتنقيت، موضحًا أنه تم وقف الضخ بالأحواض القديمة بسبب عدم تبطينها من الداخل إضافة إلى عدم معالجة مياة الصرف التى يتم صرفها بها وتم القضاء على هذه المشكلة بعد إنشاء الأحواض الجديدة المبطنة بالمحطة الميكانيكية.

> وأشارت زينب محمد مسئولة مكتب البيئة بقنا إلى أن شركة المياه لم تحصل أي موافقات بيئية بشأن عمل أحواض الصرف الصحى بمنطقة الجبلاو بمركز قنا، مشيرة إلى أنه تم إعداد مذكرة بشأن الأحواض وتم رفعها للواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا منذ فترة للبت بها وأخذ قرار مناسب لها.