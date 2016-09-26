بالصور.. محافظ أسوان يتفقد عددًا من المدارس للإطمئنان على إنتظام الدراسة بها‎

مراسل«ONA»:

تفقد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، اليوم الاثنين، عددًا من المدارس للإطمئنان على إنتظام الدراسة بها، وشملت جولة المحافظ التى رافقه خلالها مديرى التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية مدرسة اللغات التجريبية المتميزة بصحارى وأيضاً مدرسة مجدى كامل الإعدادية بالخزان غرب، بالإضافة إلى مدرسة السادات الإبتدائية بحى العقاد.

وأكد “حجازى” على إنتظام الدراسة بنسبة 100 % سواء لمعدلات حضور الطلاب أو صرف الكتب الدراسية ، علاوة على إستقرار العملية التعليمية فى هيئات التدريس وأيضاً بدء عمل الحصص للمناهج الدراسية ، لافتاً إلى حرصه على تفقد مدرسة اللغات التجريبية المتميزة للتأكد من جاهزية المدرسة للعملية التعليمية بعدما شهدت العديد من المشاكل الإدارية والفنية والمالية خلال العام الدراسى الماضى والتى كانت لها أثارها السلبية على الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور وخاصة بعد إتخاذ إجراءات عديدة عقب قيام لجان المحافظ بزيارتها أكثر من مرة لإعادة الهيكلة لمنظومة العمل بالكامل داخل المدرسة مع تكليف قيادة شابة واعدة لإدارتها والتى نجحت فى تحقيق طفرة ملموسة وتصحيح السلبيات بالتعاون والتواصل المباشر مع مجلس الأمناء الجديد ليكون ذلك نموذجاً فى القدرة على الإدارة الفعالة والإيجابية.

وإستكمل “المحافظ”، جولته بتفقد مدرسة مجدى كامل الإعدادية، حيث أشاد بإعلان المدرسة عن تنظيم مجموعات للتقوية بأسعار مخفضة تتناسب مع المستوى المعيشى لأولياء الأمور، بجانب إنتظام الدراسة فى المدرسة بشكل كامل، فضلاً عن إرتفاع مستوى النظافة العامة وداخل دورات المياه .

وفى نهاية جولته قام “المحافظ” بزيارة مدرسة السادات الإبتدائية وأعطى توجيهاته بسرعة دراسة إنشاء مبانى إضافية ملحقة داخل المدرسة لإستيعاب معدلات الكثافة العالية بالفصول فى ظل توافر المساحة اللازمة لذلك مع الحفاظ على الفناء لمزاولة الأنشطة المختلفة، موجهًا أيضاً رئيس مدينة أسوان ومديرى التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بسرعة تحديد أى مواقع بها أراضى فضاء داخل الأحياء السكنية على طريق السادات يمكن إستغلالها لإنشاء مدارس جديدة لإستيعاب الكثافات العالية التى نشأت بسبب التوسعات العمرانية فى هذه الأحياء ولا سيما أن هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء لوزارة التربية والتعليم بتوفير الإعتمادات المالية لإنشاء مدارس جديدة فى حالة توافر الأراضى اللازمة لها فى المناطق التى تشهد كثافات سكانية عالية.