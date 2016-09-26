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فيفا يختار ستانلي أفضل لاعب في نصف نهائي أبطال إفريقيا

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فيفا يختار ستانلي أفضل لاعب في نصف نهائي أبطال إفريقيا فيفا يختار ستانلي أفضل لاعب في نصف نهائي أبطال إفريقيا

ستانلي

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، النيجيري ستانلى مهاجم الزمالك، أفضل لاعب فى جولة الإياب للدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما لعب دورًا كبيرًا في تأهل الفريق الأبيض لنهائى البطولة على حساب الوداد البيضاوى المغربى.

وذكر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى “فيفا”، أن العناء الكبير الذى تكبده الزمالك للتعاقد مع ستانلى قادماً من وادى دجلة لتدعيم صفوفه دورى أبطال أفريقيا كان مستحقا، بعدما أنهى أحلام الوداد المغربى فى تحقيق المعجزة بتسجيل الهدف الثانى فى المباراة التى انتهت بخسارة الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويلتقى الزمالك مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا يومى 14 و21 أكتوبر المقبل فى نهائى دورى الأبطال، على أن يصعد الفائز للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية التى ستقام فى اليابان خلال الفترة من 8 – 18 ديسمبر المقبل.

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