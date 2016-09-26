قصر الملك عبدالعزيز في الدوادمي.. محطة تاريخية للمؤسس والحكومة

يقف قصر الملك عبدالعزيز في محافظة الدوادمي شامخاً يدلل على فكر المؤسس - طيب الله ثراه - وعندما تحل الذكرى الوطنية الغالية على قلوب قيادة المملكة وشعبها يزداد شموخاً ويزدان توهجاً بزواره لمشاهدته ما تتضمنه أركانه ومقتنياته, منذ أن أمر ببنائه المؤسس قبل 86 عاماً ليكون منشآة حكومية متكاملة الخدمات متعددة الأغراض، تهدف إلى جعله مكاناً لاستراحة الملك من عناء الطريق، ومن ثم الإقامة لتفقد أحوال الرعية في المنطقة، وتهيئة ليكون مقراً لاستقبال رجال الدولة والضيوف والوفود من الأمراء وشيوخ القبائل والمواطنين بصفة عامة، وتزويده بقوة أمنية مرابطة بصورة دائمة ومقراً للإمارة لتنظيم العمل الإداري والأمني وضبطه، إلا أن القصر ظل لعقود طويلة لحاجة إلى ترميم.

فتح أبواب القصر بعد الترميم.. والمواطنون يأملون استمرار المهرجانات بالمحافظة طوال العام

فكرة بناء القصر والغرض منه

أمر الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ببناء القصر في شهر صفر عام 1350هـ عند عودته من الحج، حيث وصل إلى الدوادمي، بعد أن توفي الشيخ عبدالرحمن أبوبكر في مِنى أثناء حج عام 1349هـ، وولّى إبراهيم بن عبدالرحمن أبوبكر مكان أبيه، واقتراحه على المؤسس أرضاً تقع غرب بلدة الدوادمي تحتوي على بئر ومزرعة من أملاك آل أبوبكر، فذهب الملك للوقوف على المكان المقترح فرأى أنه مناسب لإقامة القصر، ثم بدأ الملك بنفسه بتخطيط القصر بقدميه محدداً البوابة الرسمية والأبراج الأربعة (المقاصير) إضافة إلى أمره بحفر قاعدة السور، واستمر بناء القصر حتى شهر ربيع الآخر عام 1351هـ، وكان عدد العمال الذين اشتركوا في بنائه نحو 120 عاملاً.

رؤية المؤسس في بناء القصور

وتمثلت رؤية المؤسس - رحمه الله - في بناء القصور الملكية في الطريق بين نجد والحجاز لدواعي الحاجة كتطور حتمي إثر دخول الحجاز سنة 1343هـ تحت مظلة الدولة السعودية، حيث أصبح "المؤسس" يتولى الإشراف على الحج بنفسه لشعوره بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه نحو المسلمين في كل بقاع العالم، من هنا تكرر خروجه شخصياً من نجد إلى الحجاز قبيل الحج ثم عودته من الحجاز إلى نجد بعد الحج بصفة سنوية ثابتة، إضافة إلى أن هذا الطريق شكل شرياناً رئيسياً تتردد عبره قوافل الحكومة وقوافل التجارة والحج، فعزم الملك بعد عودته من حج 1348هـ على إنشاء ثلاثة قصور أحدها في "مرات"، والثاني في "الدوادمي"، والثالث في "المويه"، لتكون محطات رئيسة في هذا الطريق.

ولم تكن تلك القصور قصوراً ملكية خاصة بقدر ما كانت منشآت حكومية متكاملة الخدمات متعددة الأغراض، تهدف إلى جعل هذه القصور مكاناً لاستراحة الملك من عناء الطريق ومن ثم الإقامة لتفقد أحوال الرعية في هذه المناطق، إضافة إلى تهيئة مقر لاستقبال رجال الدولة والضيوف والوفود من الأمراء وشيوخ القبائل والمواطنين بصفة عامة، وتشكيل مكاتب للبريد والنقل ليستريح فيها الأفراد العاملون في نقليات الحكومة والبريد بين الحجاز والعاصمة السعودية، وإيجاد محطات اركاب ومراكز لتموين القوافل بالوقود والأكل والشرب وغيرها من الاحتياجات، مع تزويد هذه القصور بقوة أمنية مرابطة بصورة دائمة وجعلها مقرا للإمارة في كل بلدة، وذلك لتنظيم العمل الإداري والأمني وضبطه.

وقد كان طريق القوافل المتجهة من نجد إلى الحجاز أو القادمة منه في السابق يمر ببلدة "الشعراء" التي تقع جنوب الدوادمي بنحو 30 كم، واستمرت تؤدي دورها حتى عام 1348هـ، حين فكر "المؤسس" في تحويل الطريق من مركز الشعراء إلى الدوادمي لأسباب أمنية تتعلق بآثار فتنة الإخوان بعد عام 1347هـ، حيث يمثل جبل ثهلان الذي يمر الطريق في ثناياه مكاناً مناسباً للتربص لمن أراد الاعتداء على القوافل بصفة عامة، كما أنه يعد حصناً منيعاً لهؤلاء بعلوه وامتداده وتعدد ريعانه ومياهه، وهنا تجلت عبقرية الملك السياسي المحنك وعقلية القائد العسكري الخبير في إغلاق أي احتمال لأي عمل، وتم تحويل الطريق قليلا ليمر عبر الأراضي المفتوحة، لتتحول الدوادمي إلى محطة رئيسية للقوافل وتبدأ نهضتها الحضارية في هذا العهد الزاهر.

أقسام القصر الأصلية والمضافة لاحقاً

يتكون القصر من عدد من المباني، منها ما كان بناؤه قديماً من أصل القصر، ومنها ما أحدث بناؤه بعد حين وذلك للحاجة إليه، وهي المجلس الملكي أو ما يسمى بـ (الرّوشن) وهو المكان الذي يجلس فيه للاستقبال، وتصريف الأمور، وقيل إن هذا المجلس حدده الملك بنفسه عند التخطيط الأولي للقصر، ويقع فوق البوابة الرئيسة في الجهة الشمالية، أما المسجد فهو على يمين الداخل مع البوابة الرئيسة، ويقال كذلك أن المؤسس هو الذي حدد مكانه قبل البناء، وقد أنجز بناؤه في ذي القعدة عام 1350هـ وصلى فيه وهو في طريقه ذاهباً للحج، وتقع ديوانية القهوة على يمين الداخل من الباب الرئيسي، وتقع الورش في غربي المسجد وهي عبارة عن ساحة.

وقامت وكالة الآثار والمتاحف بترميمه، وكانت بداية العمل بالترميم في 22/12/1422هـ، وتكلفته تتجاوز 4 ملايين ريال، وبعد نهاية ترميمه ظل مغلقاً حتى انطلاقة مهرجان "خريف الدوادمي" في دورته الأولى، يوم الخميس 16/10/1429هـ، برعاية الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتوالى بعد ذلك التاريخ تنظيم هذا المهرجان لأربع دورات متتالية، ثم توقف عام 1432هـ.

ومع حلول اليوم الوطني الـ 86 لهذا العام واحتضان قصر المؤسس لهذه المناسبة الغالية، ستكون بمثابة البشرى لهم ومؤشر استعادة تنظيم المهرجانات والفعاليات التي طال انتظارها، خصوصاً وأن المحافظة مهيأة لتنظيم المهرجانات والفعاليات الوطنية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب تنظيم عدد من المعارض لمختلف المناسبات طوال أيام العام، فضلاً عن تنظيم مهرجانات للتسوق، وتشجيع المواهب الشابة ودعم مشاريع الأسر المنتجة وغيرها.

القصر في بدايات إنشائه 1351هـ

فـواز الـهـويل