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تقارير بريطانية تكشف موقف روني من الجلوس احتياطيا

  • رياضة
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تقارير بريطانية تكشف موقف روني من الجلوس احتياطيا تقارير بريطانية تكشف موقف روني من الجلوس احتياطيا

نورهان فايد

كشفت تقارير صحفية بريطانية موقف واين روني، قائد مانشستر يونايتد، من الجلوس على دكة الاحتياط، بعدما استبعده جوزيه مورينيو، من التشكيل الأساسي لمواجهة ليستر سيتي، السبت الماضي.

وتحدثت وسائل الإعلام البريطانية عن ضعف أداء روني في الفترة الأخيرة مع فريق الشياطين الحمر، وحملته مسؤولية تراجع نتائج الفريق، والخسارة في 3 مباريات متتالية في الدوري والدوري الأوروبي.

من جانبه، استبعد مورينيو قائد الفريق من مباراة ليستر، ضمن الجولة السادسة من الدوري، وانتهت بفوز يونايتد بنتيجة 4-1، ما زاد التكهنات حول مستقبل اللاعب صاحب الـ30 عاما.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس"، اليوم، الإثنين، أن روني لا ينوي الرحيل عن الفريق، ويخطط للاستمرار.

وأضافت "روني يتقبل واقع أنه لم يعد خيارا أساسيا دائما في تشكيل مانشستر يونايتد، ويبدو مرتاحا من سياسة التدوير التي قد يعتمد عليها المدير الفني في الفترة المقبلة".

وأوضحت الصحيفة أن مورينيو وروني اتفقا على أن اللاعب مازال لديه قدرات يمكنه مساعدة الفريق من خلالها.

وأشارت الصحيفة إلى أن روني قد يعود إلى تشكيل الفريق يوم الخميس المقبل أمام زوريا لوجانسك الأوكراني في الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

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