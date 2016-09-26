استبعاد مدير مدرسة بسبب تعرض تلميذة للتحرش داخل مدرسة بقنا‎

مراسل«ONA»:

قرر عزت بيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، استبعاد مدير مدرسة السادات الابتدائية بمدينة قنا، من منصبه وإحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بديوان المديرية على خلفية إتهام تلميذة لمواطن بالتحرش بها فى أول يوم دراسى داخل المدرسة إضافة إلى إعداد تقرير عن الواقعة لبيان حدوثها من عدمه.

كان ولى أمر تلميذة بالصف الأول الإبتدائى بمدرسة السادات قد تقدم بشكوى للمدرسة بتعرض نجلته للتحرش من قبل أحد المواطنين من خارج المدرسة، وذلك داخل المدرسة فى أول يوم دراسى أثناء توصيله تلميذ أخر بالمدرسة.