طرح 119 قطعة أرض للبيع بمشروع غرب المراشدة بقنا ووادي النطرون بالبحيرة‎

مراسل«ONA»:

أعلن عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، طرحت 16 قطعة أرض للبيع بغرض زراعتها بمشروع غرب المراشدة بمحافظة قنا بمساحات مختلفة تستخدم أنظمة الري المتطور عن طريق الآبار الجوفية وعدد 103 قطعة أخري جنوب وادي النطرون بمحافظة البحيرة تستخدم آلية الري بالتنقيط .

وقال “الهجان”، في تصريح صحفي، إن أراضي المراشدة تم استردادها بقرار الإزالة رقم 408 لسنة 2016 ،بينما تم استرداد أراضي وادي النطرون بقرارات الإزالة رقم 91 و 92 و93 و94 و 95 لسنة 2010 لإعادة بيعها بالمزاد العلنى.

وأشار “الهجان” الي أن جلسات عمل المزاد الخاصة بتلك الأراضي سوف تبدأ يوم 3 أكتوبر المقبل ، بالنسبة لأراضي غرب المراشدة ،علي أن تبدأ جلسات العمل لأراضي وادي النطرون يوم 3 أكتوبر وحتي 5 أكتوبر.

وأضاف، أن كراسات الشروط الخاصة بالمزاد تباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية الكائن بـ 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي – الدقي – الجيزة وكذلك بمقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الكائن بشارع نادي الصيد بالدقي وتوافر عدد من كراسات الشروط بديوان عام مديرية الزراعة بمدينة قنا.