أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

طرح 119 قطعة أرض للبيع بمشروع غرب المراشدة بقنا ووادي النطرون بالبحيرة‎

Google+ Print
طرح 119 قطعة أرض للبيع بمشروع غرب المراشدة بقنا ووادي النطرون بالبحيرة‎ طرح 119 قطعة أرض للبيع بمشروع غرب المراشدة بقنا ووادي النطرون بالبحيرة‎

محافظ قنا

مراسل«ONA»:

أعلن عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، طرحت 16 قطعة أرض للبيع بغرض زراعتها بمشروع غرب المراشدة بمحافظة قنا بمساحات مختلفة تستخدم أنظمة الري المتطور عن طريق الآبار الجوفية وعدد 103 قطعة أخري جنوب وادي النطرون بمحافظة البحيرة تستخدم آلية الري بالتنقيط .

وقال “الهجان”، في تصريح صحفي، إن أراضي المراشدة تم استردادها بقرار الإزالة رقم 408 لسنة 2016 ،بينما تم استرداد أراضي وادي النطرون بقرارات الإزالة رقم 91 و 92 و93 و94 و 95 لسنة 2010 لإعادة بيعها بالمزاد العلنى.

وأشار “الهجان” الي أن جلسات عمل المزاد الخاصة بتلك الأراضي سوف تبدأ يوم 3 أكتوبر المقبل ، بالنسبة لأراضي غرب المراشدة ،علي أن تبدأ جلسات العمل لأراضي وادي النطرون يوم 3 أكتوبر وحتي 5 أكتوبر.

وأضاف، أن كراسات الشروط الخاصة بالمزاد تباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية الكائن بـ 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي – الدقي – الجيزة وكذلك بمقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الكائن بشارع نادي الصيد بالدقي وتوافر عدد من كراسات الشروط بديوان عام مديرية الزراعة بمدينة قنا.

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا