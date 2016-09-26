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عمان تغلق صحيفة يومية وتسجن رئيس تحريرها بتهمة النيل من مكانة الدولة

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عمان تغلق صحيفة يومية وتسجن رئيس تحريرها بتهمة النيل من مكانة الدولة عمان تغلق صحيفة يومية وتسجن رئيس تحريرها بتهمة النيل من مكانة الدولة

ارشيفية

أصدرت محكمة مسقط الابتدائية في سلطنة عمان، صباح الإثنين، حكمًا بإغلاق صحيفة “الزمن” اليومية نهائيا وسجن ثلاثة من صحفييها أحدهم رئيس تحرير الصحيفة.

وأدانت المحكمة الصحيفة والصحافيين الثلاثة “بإساءة استخدام الشبكة والنيل من مكانة الدولة”، كما ورد في نص الحكم، بحسب ما نقلت الوكالة الفرنسية.

وقضت المحكمة بالسجن لثلاث سنوات لكل من رئيس تحرير الصحيفة إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف البلوشي الشهير بيوسف الحاج، وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف ريال عماني -سبعة آلاف يورو- ومنعهما من مزاولة المهنة لمدة عام.

كما حكمت على الصحفي في الصحيفة زاهر العبري بالسجن لمدة عام وتغريمه مبلغ ألف ريال عماني- 2300 يورو.

وحددت المحكمة مبلغ 50 ألف ريال (حوالي 111 الف يورو) لرئيس التحرير والبلوشي إذا رغبا في استئناف الحكم، وخمسة آلاف ريال -11 الف يورو- للصحفي الثالث.

وكانت السلطات أوقفت صدور صحيفة “الزمن” في العاشر من أغسطس وأوقفت الصحفيين الثلاثة.

واتخذت السلطات هذا الإجراء الذي أثار انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، بعد مقال للصحيفة تحدث عن فساد مسؤولين في وضغوط على قضاة لمنح شخصيات نافذة امتيازات.

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