تأجيل قضية «غرفة عمليات رابعة» لجلسة 5 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المنحلة، و36 آخرين، في قضية “غرفة عمليات رابعة”، لجلسة 5 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال المُرافعات، حسبما أفاد مراسلنا.

وقضت محكمة النقض – ديسمبر الماضي – بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجهت النيابة العامة، إلى المتهمين “إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، إشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس”.