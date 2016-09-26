الأردن تحظر النشر في قضية اغتيال الكاتب الصحفي ناهض حتر

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، حظر نشر الاخبار المتعلقة بالكاتب الصحافي ناهض حتر الذى اغتيل الأحد أمام قصر العدل وسط عمان بسبب نشره رسما كاريكاتوريا على صفحته على فيسبوك اعتبر أنه “يمس الذات الإلهية”.

وقالت هيئة الاعلام فى بيان، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، أن “محكمة أمن الدولة قررت حظر نشر أى اخبار أو معلومات فيما يخص قضية مقتل الصحافي ناهض حتر وبأى وسيلة كانت، سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعى أوغيرها من وسائل الاعلام والنشر”.وأوضحت ان القرار اتخذ “حفاظا على سرية التحقيق، وتحقيقا للصالح العام”.

ودعت الهيئة وسائل الاعلام إلى “التقيد التام بالقرار إلى حين انتهاء التحقيقات فى هذه القضية”، واستثنى البيان من قرار الحظر ما يصدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة من بيانات ومعلومات، ووجه مدعى عام محكمة الجنايات الكبرى أمس الاحد ثلاث تهم لقاتل حتر هى “القتل العمد مع سبق الإصرار، وجناية القيام بعمل ارهابى أدى إلى موت انسان، وحمل وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص”، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وبحسب قانون العقوبات الأردنى تصل عقوبة تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار إلى الاعدام شنقا.وقتل حتر بثلاث رصاصات صباح الأح، عندما كان يهم بدخول مبنى قصر العدل فى منطقة العبدلى وسط عمان من أجل حضور جلسة محاكمته وذلك بعد نحو أسبوعين على اطلاق سراحه بكفالة مالية، وألقى القبض على مطلق النار البالغ من العمر 49 عاما.