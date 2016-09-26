غدًا .. تكريم على جمعة فى ختام مهرجان “سماع ” للإنشاد

تختتم فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان سماع الدولي، للإنشاد والموسيقي الروحية، في الثامنة من مساء غدا الثلاثاء، بمسرح بئر يوسف بالقلعة.

المهرجان يرأسه الفنان انتصار عبد الفتاح، وينظمة قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة د. نيفين الكيلاني، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة د. أيمن عبد الهادي.

وكان المهرجان علي مدار ثمانية أيام، قد استضاف أكثر من 22 فرقة من مختلف أنحاء العالم، تحت عنوان ” رسالة سلام”، قدمت عروضها بالقلعة، مركز إبداع قبة الغوري، شارع المعز، الهناجر، المركز الثقافي القبطي، مركز طلعت حرب الثقافي، قصر ثقافة بنها، قصر ثقافة القناطر.

كما أقيم كرنفال دولي بشارع المعز الأربعاء 21 سبتمبر الماضي، شاركت فيه فرق المهرجان.

ومن المنتظر أن يتم خلال حفل الختام، تكريم عددًا من الشخصيات هم إسم الراحل الشيخ مصطفي إسماعيل، إسم المعلم فهيم جرجس رزق، العالم الجليل د. علي جمعة، الأنبا موسي أسقف الشباب، د. محمود حمدي زقزوق، الدكتور علي السمان، المنشد الكبير عبد القادر المرعشلي.

كما يشمل حفل الختام ورشة دولية، بمشاركة كل الفرق المشاركة، في المهرجان بقيادة رئيس ومؤسس المهرجان الفنان انتصار عبد الفتاح.