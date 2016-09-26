دي بوير: معاقبة كوندوجبيا إنذار لجميع اللاعبين

نورهان فايد

أكد فرانك دي بوير، المدير الفني لإنتر ميلان، أن قراره باستبعاد جيوفري كوندوجبيا، لاعب الفريق، يعتبر رسالة تحذير لجميع لاعبي الفريق.

كان دي بوير استبدل كوندوجبيا بعد 28 دقيقة فقط من مباراة الفريق أمام بولونيا التي أقيمت أمس، الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي وانتهت بالتعادل 1-1، لعدم تنفيذه التعليمات الفنية داخل الملعب.

وعقب مباراة أمس، تعمد المدير الفني توجيه الانتقادات للاعبه أمام وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه لا يتعلم من الأخطاء ويكررها.

وقال دي بوير، اليوم، الإثنين، في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، "كوندوجبيا ليس لاعبا شابا، هو يبلغ من العمر 23 عاما، وليس 18".

وأضاف "فقد الكرة في الهجمة التي استقبلنا فيها الهدف، كان لديه ثلاثة من زملائه وكان يحتاج تمرير الكرة، لكنه لم يمرر لأي منهم".

وتابع المدير الفني الهولندي "أعامل الجميع بعدل، وسأتحدث معه في هذا الأمر لاحقا".

شبكةعيونالإخبارية

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