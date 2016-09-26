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الزمالك يجهز غير الدوليين لصن داونز بمباراة ودية

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الزمالك يجهز غير الدوليين لصن داونز بمباراة ودية الزمالك يجهز غير الدوليين لصن داونز بمباراة ودية

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة مؤمن سليمان على خوض مباراة ودية بعد مواجهة النصر للتعدين في الجولة الثالثة في الدوري الممتاز يوم الخميس.

ويفتتح الزمالك مشواره في الدوري يوم الخميس، بعد تأجيل أول مباراتين ضد الإنتاج الحربي وطلائع الجيش.

ثم بعد مواجهة النصر للتعدين، سيتوقف الدوري من أجل مباراة منتخب ضد الكونجو في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018.

ويريد الجهاز الفني للزمالك تجهيز غير الدوليين في قائمة الفريق الإفريقية، من خلال هذه المباراة الودية.

ويستعد الزمالك لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 14 و21 أكتوبر المقبل في جوهانسبرج والقاهرة.

وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة الكونجو 8 لاعبين من الزمالك. ( تعرف على القائمة )

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