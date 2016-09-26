البدري لـ في الجول: دوافع فوز الأهلي على دجلة أكبر من الإسماعيلي والمقاولون

قال حسام البدري المدير الفني للأهلي إن دوافع فريقه للفوز على وادي دجلة أكبر من تلك التي صاحبت مباراتي الفريق الماضيتين أمام الإسماعيلي والمقاولون.

الأهلي تغلب على الدراويش بهدف قبل الفوز على ذئاب الجبل بثنائية ليحصد 6 نقاط من جولتين في الدوري قبل مواجهة دجلة في الجولة الثالثة للبطولة يوم الأربعاء.

وقال البدري لـFilGoal.com: "مباراة دجلة مختلفة عن المباراتين السابقتين".

وأضاف "الدوافع أكبر، السبب ليس قوة وصعوبة لقاء دجلة فكل مباريات الدوري صعبة".

وأردف "مباراة دجلة هي المباراة التي سنختتم بها المشوار قبل التوقف بسبب المنتخب. نريد إنهاء تلك المرحلة بالعلامة الكاملة".

وواصل "إنهاء تلك المرحلة بـ9 نقاط من 3 مباريات هدف أول لنا".

وأتم "ذلك يمثل دافع لنا أن نقدم عرض جيد ونتيجة إيجابية".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بفارق الأهداف عن سموحة.