إجراء قرعة دوري الدرجة الثانية وتأجيل انطلاق المسابقة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل انطلاق الموسم الجديد من دوري الدرجة الثانية إلى يوم 12 أكتوبر المقبل بدلا من يوم 8 من نفس الشهر.
وأجريت اليوم الاثنين قرعة دوري الدرجة الثانية في مقر اتحاد الكرة.
وكان من المقرر انطلاق الدوري في 6 أكتوبر المقبل، وتم تأجيله إلى الثامن من نفس الشهر، قبل أن يتم تأجيله مجددا إلى يوم 12.
وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول:
المجموعة الأولى
الأسيوطي × مركز شباب طامية
البداري × تليفونات بني سويف
الجونة × بني سويف
كيما أسوان × ديروط
المنيا × الألمونيوم
طهطا × ناصر الفكرية
قنا × المدينة المنورة
الواسطى × سوهاج
الفيوم ( راحة )
المجموعة الثانية
الزرقا × الترسانة
كهرباء الاسماعيلية × السكة الحديد
منتخب السويس × كوكا كولا
اتحاد الشرطة × النصر
إف سي مصر × المريخ
الشرقية للدخان × المصرية للاتصالات
جمهورية شبين × الشهداء
نجوم المستقبل × البنك الأهلي
القناة × دمياط
سيراميكا ( راحة )
المجموعة الثالثة
شربين × اتحاد نبروه
كفر الشيخ × دكرنس
حرس الحدود × بلدية المحلة
الرجاء × فاركو
م ش كوم حمادة × مياه البحيرة
دمنهور × بدر
الأوليمبي × الحرية
غزل المحلة × الحمام
المنصورة × صيد المحلة