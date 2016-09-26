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إجراء قرعة دوري الدرجة الثانية وتأجيل انطلاق المسابقة

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إجراء قرعة دوري الدرجة الثانية وتأجيل انطلاق المسابقة إجراء قرعة دوري الدرجة الثانية وتأجيل انطلاق المسابقة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل انطلاق الموسم الجديد من دوري الدرجة الثانية إلى يوم 12 أكتوبر المقبل بدلا من يوم 8 من نفس الشهر.

وأجريت اليوم الاثنين قرعة دوري الدرجة الثانية في مقر اتحاد الكرة.

وكان من المقرر انطلاق الدوري في 6 أكتوبر المقبل، وتم تأجيله إلى الثامن من نفس الشهر، قبل أن يتم تأجيله مجددا إلى يوم 12.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول:

المجموعة الأولى

الأسيوطي × مركز شباب طامية

البداري × تليفونات بني سويف

الجونة × بني سويف

كيما أسوان × ديروط

المنيا × الألمونيوم

طهطا × ناصر الفكرية

قنا × المدينة المنورة

الواسطى × سوهاج

الفيوم ( راحة )

المجموعة الثانية

الزرقا × الترسانة

كهرباء الاسماعيلية × السكة الحديد

منتخب السويس × كوكا كولا

اتحاد الشرطة × النصر

إف سي × المريخ

الشرقية للدخان × المصرية للاتصالات

جمهورية شبين × الشهداء

نجوم المستقبل × البنك الأهلي

القناة × دمياط

سيراميكا ( راحة )

المجموعة الثالثة

شربين × اتحاد نبروه

كفر الشيخ × دكرنس

حرس الحدود × بلدية المحلة

الرجاء × فاركو

م ش كوم حمادة × مياه البحيرة

دمنهور × بدر

الأوليمبي × الحرية

غزل المحلة × الحمام

المنصورة × صيد المحلة

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