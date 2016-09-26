إجراء قرعة دوري الدرجة الثانية وتأجيل انطلاق المسابقة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل انطلاق الموسم الجديد من دوري الدرجة الثانية إلى يوم 12 أكتوبر المقبل بدلا من يوم 8 من نفس الشهر.

وأجريت اليوم الاثنين قرعة دوري الدرجة الثانية في مقر اتحاد الكرة.

وكان من المقرر انطلاق الدوري في 6 أكتوبر المقبل، وتم تأجيله إلى الثامن من نفس الشهر، قبل أن يتم تأجيله مجددا إلى يوم 12.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول:

المجموعة الأولى

الأسيوطي × مركز شباب طامية

البداري × تليفونات بني سويف

الجونة × بني سويف

كيما أسوان × ديروط

المنيا × الألمونيوم

طهطا × ناصر الفكرية

قنا × المدينة المنورة

الواسطى × سوهاج

الفيوم ( راحة )

المجموعة الثانية

الزرقا × الترسانة

كهرباء الاسماعيلية × السكة الحديد

منتخب السويس × كوكا كولا

اتحاد الشرطة × النصر

إف سي مصر × المريخ

الشرقية للدخان × المصرية للاتصالات

جمهورية شبين × الشهداء

نجوم المستقبل × البنك الأهلي

القناة × دمياط

سيراميكا ( راحة )

المجموعة الثالثة

شربين × اتحاد نبروه

كفر الشيخ × دكرنس

حرس الحدود × بلدية المحلة

الرجاء × فاركو

م ش كوم حمادة × مياه البحيرة

دمنهور × بدر

الأوليمبي × الحرية

غزل المحلة × الحمام

المنصورة × صيد المحلة