بازل يجيب عن: كيف غير صلاح وجهة نظره تجاه المصريين.. وسبب رحيل حمودي وجودة عمر جابر

قال جورج هيتز المدير الرياضي لبازل إن محمد صلاح أول لاعب مصري ينضم لفريق كان رائعا مما جعله يغير وجهة نظر الفريق تجاه اللاعبين في الدولة، كما وضح سبب رحيل أحمد حمودي وعدم تكيفه، إضافة إلى حديثه عن جودة لاعب فريقه عمر جابر.

ولعب عمر جابر 7 مباريات مع بازل منذ انتقاله إلى الفريق قادما من الزمالك. أخر مباريات جابر كانت أمام لوزان في الدوري السويسري.

وصرح هيتز لمجلة "فووت" السويسرية "بالنسبة لمحمد صلاح كان أول لاعبا مصريا لنا، وكان رائعا للغاية، ولاحظنا أن تلك السوق بمصر قد تكون هامة لنا".

وأضاف "بالإضافة لذلك بعد نجاح تلك الصفقة وتطوره، عرض علينا لاعبين".

خصائص المصريين

وتطرق هيتز للحديث عن خصائص المصرين قائلا:"لديهم سلوك احترافي جدا، تقريبا جميعهم أقوياء وهو أمر مهم للغاية حاليا".

واستطرد "أيضا يبدو أن جينات السرعة تجري في دمائهم، وهي سوق معقولة فيما يخص الأموال أيضا".

واستكمل "إنها سوق جذابة، حصلنا على لاعبا دوليا بسعر بإمكاننا دفعه وأيضا بقدرات نحتاجها، لذا هل هي نظير للسوق الإسكندنافية في أوروبا؟ نعم يمكن مقارنتها من حيث الأسعار".

أحمد حمودي

وأجاب هيتز عن سؤال لما لم يتألق حمودي مثل من سبقوه من المصريين:"من الصعب قول السبب، لكن ربما كان لدينا العديد من اللاعبين في نفس المركز، من الصعب أن وقتها أن تلعب مع الفريق".

واسترسل "ربما تعارض أيضا موقفه في مصر كان لاعبا كبيرا وهنا في سويسرا كان عاديا، كان لديه مشاكل أكثر من عمر جابر".

عمر جابر

وبالحديث عن عمر جابر قال هيتز:"الحقيقة أن بإمكانه اللعب معنا على أعلى مستوى وينافس في دوري أبطال أوروبا".

وأتم "لديه جودة كبيرة، لاعب دولي ووطني وخارج الملعب هو من النوع الجيد جدا أيضا، محترم جدا وتحضر جيدا للمهمة في أوروبا وتحدث مع صلاح والنني".

ويواجه بازل نظيره أرسنال ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.