إكرامي : سعيد بالعودة للمنتخب..وغيابي كان فترة استثنائية

نورهان فايد

أعرب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، عن سعادته بالعودة للإنضمام مجددا لقائمة المنتخب الوطني والتي تم الاعلان عنها صباح اليوم الاثنين استعدادا لمباراة الكونغو المقرر لها يوم 9 أكتوبر في الجولة الأولى من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018

وأكد إكرامي على أن غيابه عن قائمة المنتخب الوطني طوال الفترة الماضية كان امر استثنائي يتمني ألا يتكرر مجددا مشيرا الي أنه سيحافظ علي هذا التواجد ويدافع بمنتهي القوة عن مكانته في المنتخب الوطني

واوضح حارس الأهلي والمنتخب الوطني أنه لا يحب الحديث عن فترة غيابه عن قائمة المنتخب فيما مضى مشيراً الي أنها شهدت الكثير من الايجابيات والسلبيات بالنسبة له

وشدد حارس الأهلي علي أهمية مواجهة الكونغو في افتتاح مواجهات المنتخب المصري بتصفيات كاس العالم بروسيا 2018 موضحا أن المنتخب يجب أن يبدأ بداية ناجحة خارج ملعبه تسهل من مهمته في بقية المشوار في التصفيات للوصول الي كأس العالم

وتمني حارس الأهلي أن يكون علي قدر من المسئولية وثقة الجهاز الفني للمنتخب خلال المرحلة المقبلة لاسيما وأن هناك مواجهة حاسمةواختتم إكرامي أن تركيزه حاليا في مباراة الأهلي أمام وادي دجلة في الدوري ويتمني ان يستمر الاهلي في سلسلة انتصاراته ، لاسيما وانه سيخوض مباراة أمام منافس قوي للغاية

شبكةعيونالإخبارية

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