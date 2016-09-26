أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة

إكرامي : سعيد بالعودة للمنتخب..وغيابي كان فترة استثنائية

  • رياضة
  • 22
Google+ Print
إكرامي : سعيد بالعودة للمنتخب..وغيابي كان فترة استثنائية إكرامي : سعيد بالعودة للمنتخب..وغيابي كان فترة استثنائية

نورهان فايد

أعرب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، عن سعادته بالعودة للإنضمام مجددا لقائمة الوطني والتي تم الاعلان عنها صباح اليوم الاثنين استعدادا لمباراة الكونغو المقرر لها يوم 9 أكتوبر في الجولة الأولى من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018

وأكد إكرامي على أن غيابه عن قائمة المنتخب الوطني طوال الفترة الماضية كان امر استثنائي يتمني ألا يتكرر مجددا مشيرا الي أنه سيحافظ علي هذا التواجد ويدافع بمنتهي القوة عن مكانته في المنتخب الوطني

واوضح حارس الأهلي والمنتخب الوطني أنه لا يحب الحديث عن فترة غيابه عن قائمة المنتخب فيما مضى مشيراً الي أنها شهدت الكثير من الايجابيات والسلبيات بالنسبة له

وشدد حارس الأهلي علي أهمية مواجهة الكونغو في افتتاح مواجهات المنتخب المصري بتصفيات كاس العالم بروسيا 2018 موضحا أن المنتخب يجب أن يبدأ بداية ناجحة خارج ملعبه تسهل من مهمته في بقية المشوار في التصفيات للوصول الي كأس العالم

وتمني حارس الأهلي أن يكون علي قدر من المسئولية وثقة الجهاز الفني للمنتخب خلال المرحلة المقبلة لاسيما وأن هناك مواجهة حاسمةواختتم إكرامي أن تركيزه حاليا في مباراة الأهلي أمام وادي دجلة في الدوري ويتمني ان يستمر الاهلي في سلسلة انتصاراته ، لاسيما وانه سيخوض مباراة أمام منافس قوي للغاية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات