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تأجيل محاكمة 36إخوانيا حاولوا اقتحام وإشعال النيران بمحكمة قنا لـ26أكتوبر

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تأجيل محاكمة 36إخوانيا حاولوا اقتحام وإشعال النيران بمحكمة قنا لـ26أكتوبر تأجيل محاكمة 36إخوانيا حاولوا اقتحام وإشعال النيران بمحكمة قنا لـ26أكتوبر

>قنا – هند المغربى

قررت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار مصطفى لطفى وعضوية المستشارين عصام محمد عيسى وشريف مجدى، وأمانة سر عبد السلام جاد الكريم، ومحمد عبد الوهاب الكريم تأجيل نظر القضية المتهم فيها 36 من أعضاء جماعة الإخوان بمحاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، وإشعال النيران فى جراج استراحة المحافظ ومحكمة قنا إلى جلسة 26 أكتوبر القادم.

 

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة محاولة اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة وإحراق جراج السيارات باستراحة المحافظ، ومبانى محكمتى قنا الابتدائية والاستئناف، عقب أحداث الشغب التى وقعت بالمحافظة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة 2013

 

كانت المحكمة قد قررت منذ عدة أشهر إيقاف الدعوة المقدمة لحين الفصل فى الطعن المقدم فى مادتين من قانون العقوبات مع استمرار حبس المتهمين.


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