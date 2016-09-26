18 أكتوبر.. محاكمة رضوى جلال صاحبة محلات مليكة بتهمة النصب

حددت الدائرة الثانية جنايات محكمة القاهرة الاقتصادية 18 أكتوبر المقبل أولى محاكمات "رضوى جلال"، صاحبة سلسلة محلات مليكة ديزاين، وذلك على خلفية اتهامها بالاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من عدد من المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بزعم استثمار أموالهم فى مجال تجارة الملابس والمواد الغذائية، من خلال شركتين تحملان اسم "مليكة ديزاين" و"نوتلا هاوس".

وكما ورد طبقا لاتهامات النيابة العامة للهاربة "رضوى جلال"، أنها وجهت دعوى للجمهور عبر صفحات التواصل الاجتماعى لجمع أموال بهدف استثمارها وتوظيفها، إلا أنها امتنعت عن رد الأموال المستحقة للمجنى عليهم.

حيث تقدم نحو 30 شخصا بتحرير بلاغات ضد المتهمة باستيلائها على مبالغ مالية بلغت قيمتها أكثر من 2 مليون جنيه.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية قضت خلال العام الماضى بتأييد قرار النائب العام بمنع المتهمة من التصرف فى أموالها.