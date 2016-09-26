أجاي : سعيد بهدفي “شيكو” ..وفي إنتظار الفرصة



> أبدي النيجيرى جونيور أجاى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم ، سعادته بعد نجاحة فى تسجيل هدفين خلال مشاركته فى مباراة شيكو الودية التى أقيمت أمس على ملعب التتش بالجزيرة ، لتجهيز اللاعبين البدلاء لمباريات الدوري ، مؤكدا على أنها تجربة ودية مفيده وانه سعى قدر استطاعته لتنفيذ التعليمات الفنية التى وضعها حسام البدري المدير الفني للفريق وأنه راضى عن مستواه خلال الفترة التى شارك فيها في اللقاء ، لافتا الى أنه لم يدخر جهدا رغم كون المباراة ودية لكنه اعتبرها رسمية وسعي جاهدا لأداء المطلوب منه بمنتهى القوة حتى يحصل على ثقة الجهاز الفنى فى الفترة القادمة .

وأوضح اجاى أنه على يقين من حصوله علي الفرصة للمشاركة فى المباريات خلال أسابيع الدورى المقبلة وأنه ينتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر وسوف يسعى قدر استطاعته للتمسك بها والحفاظ عليها.

وأشار أجاي أن الكابتن حسام البدرى المدير الفنى كان واضحا مع الجميع فى أول لقاء جمعه بهم عندما قال أن كل اللاعبين سوف يحصولون على فرصتهم فى المشاركة فى المبريات لكن من المهم أن يتمسك كلا منهم بتلك الفرصة حتى النهاية وان هذا هو فارق الطموح والذكاء بين لاعب وأخر.

وشدد مهاجم الأهلي ، أنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفنى سواء جلس على دكة البدلاء أو كان خارج قائمة المباريات الرسمية موضحا أنه يؤدى المطلوب منه فقط ويسعى لتنفيذ تعليمات الفنية خلال التدريبات حتى يحظى بفرصة المشاركة من أجل اثبات ذاته واسعاد جماهير الأهلى التى تحيطه بمشاعر من الود والإحترام ويتمنى أن يرد لهم الجميل.