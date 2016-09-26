مدير أمن قنا يطالب أفراد الشرطة بتسليم السلاح الشخصى بعد انتهاء المأموريات

طالب مدير أمن قنا، أمناء وأفراد الشرطة بمختلف مراكز الشرطة بمحافظة قنا، بضرورة تسليم السلاح الشخصي عقب الإنتهاء من المأموريات والخدمات الأمنية، وذلك من خلال لافتات تم وضعها بمراكز الشرطة.

ومن جانبه قال اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إن الهدف من تسليم السلاح، هو تطبيق القانون وحماية الأفراد والمواطنين، من حدوث أية تجاوزات، موضحًا أن تسليم السلاح، يتم عقب الإنتهاء من المأموريات والخدمات الأمنية مباشرة، مؤكدًا أنه فى حالة عدم الإلتزام بقرار التسليح، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وتحويلهم للتحقيق.