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غدًا.. المنيا تحتفل بيوم السياحة العالمي ‎

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غدًا.. المنيا تحتفل بيوم السياحة العالمي ‎ غدًا.. المنيا تحتفل بيوم السياحة العالمي ‎

ارشيفية

مراسل«ONA»:

تُقيم محافظة المنيا، غداً الثلاثاء، إحتفالية بمناسبة يوم السياحة العالمي والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام ، وذلك في إطار توعية المجتمع بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية .

وقال أسامة وديع، مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، إن برنامج الحفل يتضمن فتح باب زيارة المناطق الآثرية والسياحية بالمجان أمام الزائرين والتي تشمل ( منطقة اثار الوسطى ـ الآثار الإسلامية ـ تل العمارنة ـ تونا الجبل والاشمونين ـ بنى حسن ـ البهنسا ـ دير السيدة العذراء)، وإفتتاح وزيارة معرض المنيا السياحي بالمسرح المكشوف على كورنيش النيل والذي يحوى منتجات ومشغولات سياحية وصور مضيئة للمعالم الأثرية السياحية التي تشتهر بها المحافظة يلي ذلك إقامة حفل للفنون الشعبية لفرق مديرية الثقافة بالمنيا.

 

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